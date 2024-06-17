Поездки на такси в Москве подорожали в 2-3 раза из-за непогоды

Стоимость такси в Москве в связи с сильным дождем выросла в 2-3 раза, сообщили РИА Новости.

Так, в сервисе «Яндекс Такси» стоимость поездки на 40-60 минут составит 1500-2300 рублей при обычной цене в пределах 700-1000 рублей.

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При этом цена поездок на короткие расстояния до 30 минут также увеличилась в два раза – до 400-800 рублей при обычной стоимости в диапазоне 200-400 рублей.

Ранее член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков сообщил, к концу 2024 стоимость поездок на такси может вырасти на 30%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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