Поездки на такси в Москве подорожали в 2-3 раза из-за непогоды
Стоимость такси в Москве в связи с сильным дождем выросла в 2-3 раза, сообщили РИА Новости.
Так, в сервисе «Яндекс Такси» стоимость поездки на 40-60 минут составит 1500-2300 рублей при обычной цене в пределах 700-1000 рублей.
При этом цена поездок на короткие расстояния до 30 минут также увеличилась в два раза – до 400-800 рублей при обычной стоимости в диапазоне 200-400 рублей.
Ранее член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков сообщил, к концу 2024 стоимость поездок на такси может вырасти на 30%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru