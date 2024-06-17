Поездки на такси в Москве подорожали в 2-3 раза из-за непогоды

При этом цена поездок на короткие расстояния до 30 минут также увеличилась в два раза – до 400-800 рублей при обычной стоимости в диапазоне 200-400 рублей.

Ранее член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков сообщил, к концу 2024 стоимость поездок на такси может вырасти на 30%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

