Севастополь оказался частично обесточен из-за непогоды

Курортные пригородные зоны Севастополя, а также исторический центр города остались без света из-за непогоды, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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По его словам, специалисты сейчас проводят аварийно-восстановительные работы. Ликвидируют последствия непогоды девять бригад личного состава и 10 единиц техники.

Развожаев отметил, что завершить работы планируется до 20 часов.

Ранее эвакуацию для более чем 300 тысяч человек объявили в городе Наха в Японии в связи с угрозой оползней из-за ливней, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПогодаСевастопольКрым

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