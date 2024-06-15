Севастополь оказался частично обесточен из-за непогоды
15 июня 202414:40
Курортные пригородные зоны Севастополя, а также исторический центр города остались без света из-за непогоды, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, специалисты сейчас проводят аварийно-восстановительные работы. Ликвидируют последствия непогоды девять бригад личного состава и 10 единиц техники.
Развожаев отметил, что завершить работы планируется до 20 часов.
Ранее эвакуацию для более чем 300 тысяч человек объявили в городе Наха в Японии в связи с угрозой оползней из-за ливней, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru