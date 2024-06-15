Севастополь оказался частично обесточен из-за непогоды

По его словам, специалисты сейчас проводят аварийно-восстановительные работы. Ликвидируют последствия непогоды девять бригад личного состава и 10 единиц техники.

Развожаев отметил, что завершить работы планируется до 20 часов.

Ранее эвакуацию для более чем 300 тысяч человек объявили в городе Наха в Японии в связи с угрозой оползней из-за ливней, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

