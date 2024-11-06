Цена и запах: Названы плюсы возврата метанола в состав стеклоомывающей жидкости
Стеклоомывающая жидкость с метанолом будет стоить намного дешевле, чем с изопропиловым спиртом, отметил в эфире НСН Антон Шапарин.
Возвращение метанола в состав стеклоомывающей жидкости избавит автомобилистов от вонючего и токсичного изопропилового спирта, он дешевле и лучше выдерживает низкие температуры, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минпромторг считает возможным вернуться к обсуждению вопроса о применении метанола в стеклоомывающей жидкости после принятия законопроекта об обороте метанола. Об этом говорится в ответе министерства на запрос Национального автомобильного союза. Шапарин отметил, что после принятия законопроекта получится вывести огромную отрасль в публичное поле.
«Получится брать с нее налоги, обеспечить качество потребителям. И главное, мы уйдем от совершенно бессмысленного использования вонючего и токсичного для водителя изопропилового спирта. Сейчас метанол запрещен исключительно потому, что когда его пьешь, он более ядовитый, чем изопропил. Соответственно, если его не пить, то он гораздо лучше ведет себя как стеклоомывающая жидкость. Здесь плюсы для всех. Метанол гораздо лучше выдерживает низкие температуры, он не превращается на лобовом стекле в снег», – сказал Шапарин.
По его словам, стеклоомывающая жидкость с метанолом будет стоить намного дешевле, чем с изопропиловым спиртом.
«Также у нас есть с экспортом метанола определенные проблемы, цены на него дополнительно упали. Поэтому здесь всем выгодно, он стоит намного дешевле. Правительство получает налоги и весьма существенные с целой отрасли, которые сейчас полностью в теневом обороте, а водители нормальную стеклоомывашку, которую используют во всем мире, в Скандинавии, например», – указал собеседник НСН.
Шапарин выразил надежду, что Госдума оперативно примет закон об обороте метанола.
«Для того, чтобы использовать его (метиловый спирт – ред. НСН) населению, нужно, чтобы он обязательно денатурировался: добавляется специальная добавка, которая сделает невозможным его употребление внутрь. Соответственно, сейчас для этого необходимо принять профильный закон. Он уже прошел первое чтение в Госдуме. Мы надеемся, что сейчас получится ускорить прохождение законопроекта, и получится использовать какую-то систему прослеживания метанола. У нас их несколько на выбор, и правительство может выбрать любую из них», – добавил Шапарин.
Госдума в июне приняла в первом чтении законопроект о введении в РФ с 1 марта 2025 года государственного регулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. В частности, документ вводит обязанность организаций, участвующих в обороте метанола, передавать данные о себе для включения в соответствующий реестр. Устанавливается, что оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей не включенными в реестр лицами не допускается, передает «Радиоточка НСН».
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