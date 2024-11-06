Цена и запах: Названы плюсы возврата метанола в состав стеклоомывающей жидкости

Возвращение метанола в состав стеклоомывающей жидкости избавит автомобилистов от вонючего и токсичного изопропилового спирта, он дешевле и лучше выдерживает низкие температуры, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минпромторг считает возможным вернуться к обсуждению вопроса о применении метанола в стеклоомывающей жидкости после принятия законопроекта об обороте метанола. Об этом говорится в ответе министерства на запрос Национального автомобильного союза. Шапарин отметил, что после принятия законопроекта получится вывести огромную отрасль в публичное поле.