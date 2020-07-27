Целительное таинство «Семи ключей» Подмосковья
Деревня Пушкарка в Наро-Фоминском округе Московской области, в нескольких километрах от Можайска, на первый взгляд типична для этих мет: деревянные дома, леса и поля. Но эти места таят в себе богатое прошлое. В 20 веке здесь произошли события, которые и сделали Пушкарку известным и необычным местом не только среди туристов, любителей паранормального и интересного, но и для самих местных жителей. «Радио 1» подробно рассказало о самобытности деревенских окрестностей.
Неподалёку от деревни есть родник, в который стекают с обрыва и образовывают мини-водопады несколько ручьёв. В народе его прозвали «Семь ключей». Вода из этого родника кристально чистая и вкусная, а само место отличается необычайной красотой. Природа здесь как будто дышит, наслаждаясь свободой и спокойствием. Местные жители ценят родник, не трогают его и оберегают. И это неспроста. Вода, что течёт из него обладает целебной силой – убеждены они. И в доказательство приводят историю, в которую преданно верят.
«Однажды в деревне заболел мужчина, но местные врачи не могли ему помочь, так как болезнь была серьёзной, и герой истории отправился в столицу. Съездив несколько раз, он понял, сколько тягот ему доставляет собирать справки, ждать врачей и ездить часами туда и обратно, и принял решение – остаться в деревне и без суеты и шума наслаждаться природой и свежим воздухом, ведь здесь он чувствовал себя намного лучше.
Конечно, мысли о болезни навевали тоску, и мужчина решил отправиться к своему любимому месту – роднику, чтобы посмотреть на природу, насладиться пением птиц и звуками стекающей с обрыва воды, вспомнить моменты детства, что прошли именно здесь.
По дороге герой истории увидел старика. Он сидел на срубленном дереве с пустыми бутылями, видимо тоже собираясь на родник. Мужчина предложил свою помощь, так как в то время спуск был тяжелым: не было лестницы и специальных сооружений. Старик согласился и протянул ему ёмкости для воды. Когда герой истории почти скрылся, дедушка сказал такую фразу: «Вода эта целебная, а сейчас почти никто и не помнит об этом».
Возвратившись с родника, мужчина никого не обнаружил у дерева. Старика будто след простыл. И тогда он принял решение оставить себе воду, которую жалко было выливать. Принёс домой и выпил её за несколько дней. Потом пошёл к источнику ещё раз, а потом ещё раз и ещё. Так прошло несколько месяцев, а потом и целый год. И вдруг болезнь отступила» - рассказали в деревне.
Родник до сих пор существует и пользуется большой популярностью, а в 2009 году местность вокруг источника определили как особо охраняемую природную территорию.
Если вы захотите тоже добраться до «Семи ключей», то сделать это очень просто. Нужно доехать на электричке до Можайска, а оттуда сесть на 35 автобус и выйти на остановке «Сады «Надежда».
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