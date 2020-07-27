Целительное таинство «Семи ключей» Подмосковья

Деревня Пушкарка в Наро-Фоминском округе Московской области, в нескольких километрах от Можайска, на первый взгляд типична для этих мет: деревянные дома, леса и поля. Но эти места таят в себе богатое прошлое. В 20 веке здесь произошли события, которые и сделали Пушкарку известным и необычным местом не только среди туристов, любителей паранормального и интересного, но и для самих местных жителей. «Радио 1» подробно рассказало о самобытности деревенских окрестностей.

Неподалёку от деревни есть родник, в который стекают с обрыва и образовывают мини-водопады несколько ручьёв. В народе его прозвали «Семь ключей». Вода из этого родника кристально чистая и вкусная, а само место отличается необычайной красотой. Природа здесь как будто дышит, наслаждаясь свободой и спокойствием. Местные жители ценят родник, не трогают его и оберегают. И это неспроста. Вода, что течёт из него обладает целебной силой – убеждены они. И в доказательство приводят историю, в которую преданно верят.

«Однажды в деревне заболел мужчина, но местные врачи не могли ему помочь, так как болезнь была серьёзной, и герой истории отправился в столицу. Съездив несколько раз, он понял, сколько тягот ему доставляет собирать справки, ждать врачей и ездить часами туда и обратно, и принял решение – остаться в деревне и без суеты и шума наслаждаться природой и свежим воздухом, ведь здесь он чувствовал себя намного лучше.