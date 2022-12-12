Целительница назвала законопроект об уголовной ответственности для магов пиаром
Алена Полынь призвала депутатов заниматься более важными законопроектами, которые улучшат жизнь граждан.
Основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель первой в мире здравницы, где лечение основано на медицине традиций, ведьма Алена Полынь в пресс-центре НСН назвала законопроект депутата Госдумы Нины Останиной пиаром.
«Сейчас время для других законов, для финансовой поддержки населения. Сейчас маленькие депутаты принимают маленькие законы, из-за которых маленьким людям становится жить все хуже и хуже. Этот закон сейчас понимают как пиар, пиарился Милонов, теперь пиарится Останина, люди это так воспринимают», - отметила Полынь.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что будет готовить законопроект об уголовной ответственности для колдунов и целителей-мошенников.
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