Кабмин поддержал законопроект, продлевающий срок обжалования штрафов ГИБДД
Правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий продление для водителей срока обжалования штрафов ГИБДД, сообщает ТАСС.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), который является автором инициативы, предложил давать на обжалование не 10 суток, а 10 календарных дней, чтобы крайний срок не приходился на праздничный период.
По его словам, действующие нормы не предусматривают перенос последнего дня обжалования, если он выпадает на выходной. Таким образом, в случае длинных выходных, например, новогодних, водители могут вовсе лишиться права на обжалование.
«Законопроект направлен на обеспечение гарантий права лиц, привлеченных к административной ответственности, на обжалование постановлений», - указал Нилов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru