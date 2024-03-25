Кабмин поддержал законопроект, продлевающий срок обжалования штрафов ГИБДД

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), который является автором инициативы, предложил давать на обжалование не 10 суток, а 10 календарных дней, чтобы крайний срок не приходился на праздничный период.

По его словам, действующие нормы не предусматривают перенос последнего дня обжалования, если он выпадает на выходной. Таким образом, в случае длинных выходных, например, новогодних, водители могут вовсе лишиться права на обжалование.

«Законопроект направлен на обеспечение гарантий права лиц, привлеченных к административной ответственности, на обжалование постановлений», - указал Нилов.

Ранее в Роскачестве заявили, что пересечение двойной сплошной возможно только в случае, если такой маневр предписан дорожными знаками, сообщает RT.

