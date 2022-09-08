ЦБ заявил о разработке дизайна новой 500-рублёвой банкноты
Достопримечательности и значимые объекты Пятигорска и Северо-Кавказского федерального округа могут быть взяты за основу при создании дизайна новой банкноты номиналом 500 рублей, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
В сообщении говорится, что экспертная группа, в которую вошли авторитетные эксперты в области истории, культурологии, экономики и денежного обращения, подготовит соответствующий список, который будет рассмотрен и систематизирован до конца сентября 2022 года.
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов назвал выбор символов для художественного оформления банкнот «непростой, но интересной и творческой задачей».
«Изображение на банкноте, с одной стороны, должно отображать уникальность региона, а с другой - являться объединяющим символом всех народов, живущих в федеральном округе», - отметил он.
Ранее Банк России объявил о вводе в оборот обновлённой банкноты номиналом 100 рублей, на лицевой стороне которой нанесены изображения фрагмента Спасской башни Московского Кремля, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьёвых горах, а на оборотной - изображение Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщают «Невские новости».
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