ЦБ заявил о разработке дизайна новой 500-рублёвой банкноты

В сообщении говорится, что экспертная группа, в которую вошли авторитетные эксперты в области истории, культурологии, экономики и денежного обращения, подготовит соответствующий список, который будет рассмотрен и систематизирован до конца сентября 2022 года.

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов назвал выбор символов для художественного оформления банкнот «непростой, но интересной и творческой задачей».

«Изображение на банкноте, с одной стороны, должно отображать уникальность региона, а с другой - являться объединяющим символом всех народов, живущих в федеральном округе», - отметил он.

Ранее Банк России объявил о вводе в оборот обновлённой банкноты номиналом 100 рублей, на лицевой стороне которой нанесены изображения фрагмента Спасской башни Московского Кремля, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьёвых горах, а на оборотной - изображение Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщают «Невские новости».

