ЦБ заявил о падении реального эффективного курса рубля на 16,8% с начала года

Реальный эффективный курс рубля вырос на 0,4% в ноябре в сравнении с тем же анализируемым периодом прошлого месяца. При этом с начала года он снизился на 16,8%, отметили в Центробанке.

Согласно статистике ЦБ, курс рубля к доллару снизился на 15,8% c начала года. Курс к евро вырос на 0,8% в сравнении с октябрем, упал на 20,6% с начала года.

Курс евро впервые с середины сентября опустился до 89 рублей

Курс доллара по данным ЦБ на 16 декабря составляет 73,44 рубля, евро – 89,18 рубля.



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ФОТО: РИА Новости
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