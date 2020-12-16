ЦБ заявил о падении реального эффективного курса рубля на 16,8% с начала года
16 декабря 202010:54
Реальный эффективный курс рубля вырос на 0,4% в ноябре в сравнении с тем же анализируемым периодом прошлого месяца. При этом с начала года он снизился на 16,8%, отметили в Центробанке.
Согласно статистике ЦБ, курс рубля к доллару снизился на 15,8% c начала года. Курс к евро вырос на 0,8% в сравнении с октябрем, упал на 20,6% с начала года.
Курс доллара по данным ЦБ на 16 декабря составляет 73,44 рубля, евро – 89,18 рубля.
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16 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru