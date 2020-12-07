Курс евро впервые с середины сентября опустился до 89 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 18 сентября опустился до 89 рублей.
Так, по данным на 19:36 по московскому времени курс расчетами на «завтра» опустился до 89,09 рублей.
При этом курс доллара снизился на 64 копейки и достиг отметки 73 рубля 41 копейка.
Ранее главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в эфире НСН рассказал, каким будет курс рубля к концу года.
«Мы ожидаем, что рубль после достаточно уверенного укрепления может стабилизироваться на текущих уровнях по отношению к основным мировым валютам. В частности, ожидаем закрепления доллара на уровне 73-75 рублей. Удержание позиций в этом коридоре может сохраниться до конца 2020 года», - подчеркнул Зварич.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+28 142 / сут.
Умерли
43 597+456 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+18 850 / сут.
- ВОЗ не видит необходимости в обязательной вакцинации
- Курс евро впервые с середины сентября опустился до 89 рублей
- Тихановская: Оппозиция Белоруссии готова к контактам с Москвой
- ЕС завершает подготовку третьего пакета санкций против Минска
- Турецкие власти освободили задержанных российских журналистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru