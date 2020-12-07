Курс евро впервые с середины сентября опустился до 89 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 18 сентября опустился до 89 рублей.

Так, по данным на 19:36 по московскому времени курс расчетами на «завтра» опустился до 89,09 рублей.

При этом курс доллара снизился на 64 копейки и достиг отметки 73 рубля 41 копейка.

Курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые за три месяца

Ранее главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в эфире НСН рассказал, каким будет курс рубля к концу года.

«Мы ожидаем, что рубль после достаточно уверенного укрепления может стабилизироваться на текущих уровнях по отношению к основным мировым валютам. В частности, ожидаем закрепления доллара на уровне 73-75 рублей. Удержание позиций в этом коридоре может сохраниться до конца 2020 года», - подчеркнул Зварич.

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ФОТО: РИА Новости
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