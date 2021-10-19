ЦБ выпустил в обращение памятные монеты «Маша и Медведь»

Банк России выпусти памятные монеты «Маша и Медведь» из драгоценного и недрагоценного металлов. В ЦБ отметили, что они вошли в серию «Российская (советская) мультипликация».

Монеты из серебра с цветным покрытием представлены номиналом 3 рубля, монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей – с цветным и обычным покрытием.

Так, на оборотной стороне серебряной монеты находится цветное изображение героев мультсериала на фоне дома Медведя. Вверху – выполненная в цвете надпись: «Маша и Медведь». Тираж таких монет – 7 тысяч штук.

Оборотная сторона монеты из недрагоценных камней выполнена в двух версиях. На одной монете расположено рельефное изображение героев мультфильма в интерьере дома Медведя. Кроме того, там есть надпись: «Маша и Медведь». На другой монете с цветным покрытием размещается выполненное в цвете изображение героев мультсериала. Его также сопровождает надпись: «Маша и Медведь». Тираж монет номиналом 25 рублей – 850 тысяч штук, номиналом 25 рублей с цветным покрытием – 150 тысяч.