ЦБ выпустил в обращение памятные монеты «Маша и Медведь»
Банк России выпусти памятные монеты «Маша и Медведь» из драгоценного и недрагоценного металлов. В ЦБ отметили, что они вошли в серию «Российская (советская) мультипликация».
Монеты из серебра с цветным покрытием представлены номиналом 3 рубля, монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей – с цветным и обычным покрытием.
Так, на оборотной стороне серебряной монеты находится цветное изображение героев мультсериала на фоне дома Медведя. Вверху – выполненная в цвете надпись: «Маша и Медведь». Тираж таких монет – 7 тысяч штук.
Оборотная сторона монеты из недрагоценных камней выполнена в двух версиях. На одной монете расположено рельефное изображение героев мультфильма в интерьере дома Медведя. Кроме того, там есть надпись: «Маша и Медведь». На другой монете с цветным покрытием размещается выполненное в цвете изображение героев мультсериала. Его также сопровождает надпись: «Маша и Медведь». Тираж монет номиналом 25 рублей – 850 тысяч штук, номиналом 25 рублей с цветным покрытием – 150 тысяч.
К слову, российский мультсериал «Маша и Медведь» на видеохостинге YouTube посмотрели более 100 млрд раз за десять лет. Об этом в сентябре сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord.
Как отметила глава YouTube в России Анна Данишевская, мультфильм постепенно двигался к успеху как в России, так и за рубежом. Это дало свои плоды, и «Маша и Медведь» стал глобальным феноменом в мире цифрового семейного контента, пишет РИА ФАН.
«Это отличный пример проекта, который приносит реальную пользу создателям контента и зрителям», — добавила Данишевская.
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