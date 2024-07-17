В ЦБ объяснили, что оружие сотрудникам банка в новых регионах РФ нужно для охраны
Сотрудникам Центробанка необходимо разрешение на ношение при себе стрелкового оружия для обеспечения безопасности в новых регионах, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Так там прокомментировали подготовленный совместно с Росгвардией проект постановления правительства.
В материале уточняется, что закон «Об оружии» уже предоставляет Банку России возможность получать в пользование отдельные модели стрелкового оружия. В новом проекте постановления Правительства РФ уточняется перечень должностей. Такую инициативу обсуждали с Росгвардией в рамках вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России на территории новых регионов РФ.
Ранее в Росгвардии предложили разрешить носить служебный пистолет или пистолет-пулемет зампредам ЦБ, их советникам, управляющим отделениями и их заместителям, директорам департаментов и их заместителям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три активиста пытались сорвать выступление Лаврова во время заседания СБ ООН
- Таможня рассказала о мошеннической схеме с «Иваном Ивановичем»
- СМИ: Центр цифровизации образования загорелся в Москве
- В Москве мигранты избили юношу из-за не понравившейся им одежды
- В ЦБ объяснили, что оружие сотрудникам банка в новых регионах РФ нужно для охраны
- Продажи музыки на физических носителях выросли впервые за 20 лет
- В Курской области два человека пострадали при атаках БПЛА
- В Швейцарии возбудили 56 дел по подозрению в нарушении санкций против РФ
- Документальный фильм о съемках «Слова пацана. Кровь на асфальте» выйдет в России
- Рыбак в США поймал рекордную щуку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru