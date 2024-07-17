В ЦБ объяснили, что оружие сотрудникам банка в новых регионах РФ нужно для охраны

В материале уточняется, что закон «Об оружии» уже предоставляет Банку России возможность получать в пользование отдельные модели стрелкового оружия. В новом проекте постановления Правительства РФ уточняется перечень должностей. Такую инициативу обсуждали с Росгвардией в рамках вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России на территории новых регионов РФ.

Ранее в Росгвардии предложили разрешить носить служебный пистолет или пистолет-пулемет зампредам ЦБ, их советникам, управляющим отделениями и их заместителям, директорам департаментов и их заместителям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

