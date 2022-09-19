ЦБ с 1 декабря ужесточит требования к ипотеке с низким взносом

Центробанк объявил о вводе с 1 декабря 2022 года надбавки к коэффициенту риска по ипотеке с первоначальным взносом не выше 10%. Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идёт о кредитах в рамках участия в долевом строительстве жилья.

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В сообщении говорится, что величина надбавки составляет 2,0 «вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заёмщика».

«Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом», - подчеркнули в ЦБ.

Ранее Министерство финансов России предложило продлить до 31 марта 2023 года действие механизма кредитных каникул, сообщает RT.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:РоссияКредитыИпотекаЦентробанк
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