ЦБ с 1 декабря ужесточит требования к ипотеке с низким взносом
Центробанк объявил о вводе с 1 декабря 2022 года надбавки к коэффициенту риска по ипотеке с первоначальным взносом не выше 10%. Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идёт о кредитах в рамках участия в долевом строительстве жилья.
В сообщении говорится, что величина надбавки составляет 2,0 «вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заёмщика».
«Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом», - подчеркнули в ЦБ.
Ранее Министерство финансов России предложило продлить до 31 марта 2023 года действие механизма кредитных каникул, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+49 488 / сут.
Умерли
386 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+38 595 / сут.
- Мантуров призвал до конца сентября принять решение о параллельном импорте алкоголя
- Командир Boeing умер во время полёта из Новокузнецка в Санкт-Петербург
- Компания Unilever сменила гендиректора в России
- Синоптик назвал регионы, куда придёт разрушительный ураган из Курской области
- Жителя Кузбасса посадили за призывы убить президента РФ
- Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета
- Пушилин: пресечена попытка прорыва ВСУ в город Кременная
- Бочкарев: За пять лет из списка долгостроев Москвы исключены 173 дома
- Мэр Донецка заявил о 13 погибших в результате обстрела ВСУ
- Песков не стал комментировать предложение Кадырова о «самомобилизации»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru