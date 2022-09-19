ЦБ с 1 декабря ужесточит требования к ипотеке с низким взносом

Центробанк объявил о вводе с 1 декабря 2022 года надбавки к коэффициенту риска по ипотеке с первоначальным взносом не выше 10%. Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идёт о кредитах в рамках участия в долевом строительстве жилья.