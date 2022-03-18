ЦБ РФ призвал банки усилить контроль за перекупщиками

Так, финансовым организациям советуют обращать внимание на операции физических и юридических лиц, направленные на обход специальных экономических мер, а также на аномалии в их транзакционной активности.

В случае выявления подозрительных действий ЦБ РФ рекомендует банкам провести углублённую проверку действий клиента и при необходимости отказать в проведении операции и направить информацию в Росфинмониторинг.

Россиянам нечего бояться из-за ограничений продажи отдельных товаров в торговых сетях - советского дефицита не будет. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

