ЦБ РФ призвал банки усилить контроль за перекупщиками

Центробанк России попросил кредитные учреждения страны усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте, сообщает РБК со ссылкой на письмо зампреда регулятора Юрия Исаева в адрес банков страны.

Россиянам рассказали об отсутствии дефицита продуктов на складах

Так, финансовым организациям советуют обращать внимание на операции физических и юридических лиц, направленные на обход специальных экономических мер, а также на аномалии в их транзакционной активности.

В случае выявления подозрительных действий ЦБ РФ рекомендует банкам провести углублённую проверку действий клиента и при необходимости отказать в проведении операции и направить информацию в Росфинмониторинг.

Россиянам нечего бояться из-за ограничений продажи отдельных товаров в торговых сетях - советского дефицита не будет. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкиЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры