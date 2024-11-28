ЦБ РФ назвал даты голосование за дизайн новой купюры 1000 рублей

Голосование за выбор дизайна новой купюры номиналом 1000 рублей будет проведено в онлайн-формате с 29 ноября по 12 декабря. Такие сроки назвала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора приняла участие в заседании консультативного совета по банкнотам Центробанка в национальном центре «Россия». Голосование откроется в 10 часов утра пятницы.