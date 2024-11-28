ЦБ РФ назвал даты голосование за дизайн новой купюры 1000 рублей
Голосование за выбор дизайна новой купюры номиналом 1000 рублей будет проведено в онлайн-формате с 29 ноября по 12 декабря. Такие сроки назвала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Глава регулятора приняла участие в заседании консультативного совета по банкнотам Центробанка в национальном центре «Россия». Голосование откроется в 10 часов утра пятницы.
За процессом можно будет следить на сайте ЦБ в режиме реального времени. Выбрать можно из 25 изображений достопримечательностей Приволжского федерального округа.
Центробанк сегодня предоставил варианты изображений для тысячерублевой купюры. Выпуск с прежним дизайном приостановили после появления жалоб на изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лицевая сторона купюры не изменится, там останется изображение Нижнего Новгорода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru