ЦБ РФ назвал даты голосование за дизайн новой купюры 1000 рублей

Голосование за выбор дизайна новой купюры номиналом 1000 рублей будет проведено в онлайн-формате с 29 ноября по 12 декабря. Такие сроки назвала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора приняла участие в заседании консультативного совета по банкнотам Центробанка в национальном центре «Россия». Голосование откроется в 10 часов утра пятницы.

Аксаков заявил, что появление купюры в 10 тысяч рублей не оправдано

За процессом можно будет следить на сайте ЦБ в режиме реального времени. Выбрать можно из 25 изображений достопримечательностей Приволжского федерального округа.

Центробанк сегодня предоставил варианты изображений для тысячерублевой купюры. Выпуск с прежним дизайном приостановили после появления жалоб на изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лицевая сторона купюры не изменится, там останется изображение Нижнего Новгорода.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Банк России
ТЕГИ:ГолосованиеЦентробанкКупюры

Горячие новости

Все новости

партнеры