ЦБ разработал сборник задач для школьников

Центробанк разработал сборник математических задач для школьников 1-11 классов. Как отмечается на сайте регулятора, трехтомное пособие называется «Основы финансовой грамотности». В Банке России подчеркнули, что оно разрабатываюсь при участии министерства просвещения России. В него, в частности, вошли задания в формате ОГЭ и ЕГЭ. Они помогут школьникам успешно подготовиться экзаменам, подчёркивают «Известия».

К слову, педагоги уже успели оценить учебник: 75% преподавателей заявили, что хотели бы использовать его на уроках математики. Ученики также проявили интерес к пособию.