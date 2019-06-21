ЦБ разработал сборник задач для школьников
Центробанк разработал сборник математических задач для школьников 1-11 классов. Как отмечается на сайте регулятора, трехтомное пособие называется «Основы финансовой грамотности». В Банке России подчеркнули, что оно разрабатываюсь при участии министерства просвещения России. В него, в частности, вошли задания в формате ОГЭ и ЕГЭ. Они помогут школьникам успешно подготовиться экзаменам, подчёркивают «Известия».
К слову, педагоги уже успели оценить учебник: 75% преподавателей заявили, что хотели бы использовать его на уроках математики. Ученики также проявили интерес к пособию.
Накануне НСН писала, что правительство России намерено сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Об этом говорится в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. В документе отмечается, что экзамены будут переведены в компьютерную форму, что позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов, отмечает RT.
В правительстве полагают, что переход на новые правила решит проблему списывания и уменьшит число критиков ЕГЭ.
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