Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси
Депутаты Госдума приняли во втором и третьем чтениях закон, вводящий обязательное страхование пассажиров легковых такси, а также увеличение страховых выплат, сообщает ТАСС.
Согласно документу, компании или ИП, получившие разрешение на перевозку легковым такси, смогут приступить к осуществлению деятельности только после того, как застрахуют свою ответственность минимум на два млн рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру.
Отмечается, что в настоящее время такси является единственным видом пассажирского транспорта, пассажиров которого защищает только закон об ОСАГО. Однако в данном случае максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тысяч рублей, тогда как закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) минимальная выплата равна 2,025 млн рублей.
Ранее Мосгордума поддержала изменения в столичный закон о легковом такси, согласно которому водителей будут проверять на знание расположения столичных объектов транспортной инфраструктуры, медорганизаций и объектов образования, а также культурных и спортивных объектов, органов госвласти и местного самоуправления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru