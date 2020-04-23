ЦБ попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента Сергея Глазьева. Об этом пишет Интерфакс, подчеркивая, что поводом для этой просьбы стал доклад Глазьева, который был посвящен стабилизационным мерам на фоне пандемии COVID-19. Он был представлен на прошлой неделе.

В частности, министр Евразийской экономической комиссии предложил ввести налог на обмен валюты в странах ЕАЭС. После этого доклада регулятор и обратился в Минэкономразвития с письмом, в котором подверг критике заявление Глазьева. В Центробанке указали, что его слова содержат «ряд неточностей и искажений и несут репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России».