ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках
Нарушения кибербезопасности в ходе проведённой проверки были выявлены во всех 75 кредитных организациях, инспекцией которых занимался ЦБ. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что выявленные нарушения не являются критическими, однако она посоветовала финансовым организациям не игнорировать их. Об этом она заявила в ходе Международного конгресса по кибербезопаности. На мероприятии также выступил и Дмитрий Медведев. Премьер-министр, в частности, рассказал об ущербе, который наносят мировой экономике кибератаки. По словам Медведева, в текущем году из-за таких атак её потери могут составить $2,5 трлн.
К слову, кибератаки со стороны США могут стать одной из тем, которую могут обсудить Владимир Путин и Дональд Трамп в том случае, если их встреча состоится в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля пояснил, что кибератаки со стороны Соединённых Штатов не новое явление. Он добавил, что на протяжении нескольких лет Россия подвергается атакам, которые идут из разных стран, в том числе из США – это и попытки внедрения в системы управления, и попытки взлома и получения контроля над ресурсами. Также Песков заявил, что за несколько дней до прямой линии с президентом в прошлом году два крупнейших российских телеканала были подвержены ddos-атакам из-за рубежа.
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