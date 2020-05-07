ЦБ: Более 60 банков уже готовы принимать просроченные карты

Уже более 60 российских банков подготовили свои системы к работе с картами клиентов, у которых истёк срок годности в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центробанка. Как подчёркивает регулятор, кредитные организации, особенно крупные, должны осознавать социальную ответственность и учитывать сложившиеся непростые условия.

В ЦБ призвали банки оперативно доработать свои процессы и процедуры для продолжения работы с владельцами просроченных карт. Как подчеркнули в Центробанке, техническая возможность для такой настройки имеется.

Ранее сегодня газета «Ведомости» проинформировала, что Сбербанк отказывается принимать карты с истекшим сроком действия в торговых точках. По данным издания, Сбербанк объяснил свой отказ технологической сложностью внедрения изменений, на которые якобы может потребоваться несколько месяцев.

Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что банковские карты, срок действия которых уже закончился, можно будет использовать до 1 июля текущего года.

