Трунов: Удаление «экстремистского» поста не освобождает человека от ответственности

«Штрафы за размещение экстремистской символики – это единичные случаи сегодня. Никого эта символика не интересует, все понимают, что это запрещено законом. Есть определенные сроки давности, правонарушение длящееся. Чистить социальные сети всегда имеет смысл, но надо понимать, что в интернете всегда остаются следы. Если пост был удален недавно, но до этого был в открытом доступе несколько лет, привлечь за это, конечно, можно. Если человек совершил преступление, обезопасить себя можно только чистосердечным признанием. У нас же есть специальные отделения, которые занимаются технологиями, IT и так далее. Они есть не только в МВД, но и в ФСБ. У нас огромные службы, которые только этим и занимаются, отслеживают это все», - предупредил он.

Трунов подчеркнул, что подобные правонарушения сегодня встречаются не так часто.

«В данном случае разговор не про сроки давности, а про то, что закон имеет обратную силу. Решения Верховного суда не обжалуются и вступают в силу немедленно, сегодня они имеют силу закона. Нам теперь с этим жить. Бывают ситуации, когда приходится отступать от общей практики, но это касается только исключительных дел, об этом и говорит решение Конституционного суда. Как часто это применяется? Широкой практики такой нет, это не огромная проблема. Но это правильно с точки зрения того, что нужны профилактические меры», - заключил собеседник НСН.

Репосты в социальных сетях должны стать основанием для привлечения граждан к ответственности. Об этом в своём в своём Telegram-канале ранее заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, передает «Радиоточка НСН».

