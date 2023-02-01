Трунов призвал замораживать генетический материал бойцов СВО
Президент Союза адвокатов России сказал в пресс-центре НСН, что сегодня суррогатное материнство разрешено только семейным парам.
Необходимо на законодательном уровне разрешить заморозку и использование в дальнейшем генетического материала участников спецоперации, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Воспользоваться суррогатным материнством может только семейная пара, а у нас большинство мобилизованных – это одинокие мужчины вне брака. Его родители не имеют права воспользоваться его генетическими материалами в случае его смерти. У нас есть научная программа по созданию биологического материала, делается акцент на новые вспомогательные репродуктивные технологии, но когда мы берем те же ЭКО, непонятно, как эта система работает. Граждане вынуждены докупать процедуры за свои деньги. Требуется пересмотр нормативной базы», - сказал он.
Серьезный спад рождаемости был предсказан демографами еще десять лет назад, заявил директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в пресс-центре НСН.
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