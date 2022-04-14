Трунов призвал ввести в российских аэропортах «синий» уровень безопасности

В российских аэропортах уже необходимо вводить повышенные меры безопасности, не дожидаясь настоящих катаклизмов, сказал в пресс-центре НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.



«Нужно сейчас вводить в аэропортах синий уровень безопасности. Сегодня система безопасности и сплошного досмотра пассажиров, багажа лежит на службах безопасности аэропорта. Были годы, когда правоохранительная система совместно со службами безопасности работала, потому что полномочий больше у полицейского, особенно по досмотру вне зоны посадки. Это то, что произошло в Шереметьево – террористы пронесли взрывчатку на территорию, и там не действовала жесткая система. Система безопасности аэропорта не может досматривать гражданина, это может только правоохранительная система, а она не отвечает за это. Необходимо менять нормативную базу исходя из того, что сегодня происходит – это не исключено. Конечно, не желтый уровень повсеместно, но синий уровень безопасности нужен. Исходя из того, что уже происходит в нашей стране, в наших приграничных территориях, куда залетают снаряды. Вот этот вот вопрос на фоне того, сколько мы обсуждали систему безопасности после терактов как на самолетах непосредственно, так и в аэропортах, и за рубежом – это сегодня актуальный разговор, который сегодня, к сожалению, не звучит. Это вопрос номер один, который я хотел затронуть», - рассказал юрист.

Ранее Британским гражданам рекомендовали не летать российскими авиалиниями по соображениям безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса страны Грант Шэппс. По словам министра транспорта, Россия внесены в Cписок по безопасности воздушного движения страны из-за того, что в РФ «активно продвигают небезопасные практики». В Список включаются иностранные авиакомпании, «не отвечающие международным стандартам безопасности».

