Британцам рекомендовали не летать российскими авиалиниями из-за вопроса безопасности
Британским гражданам рекомендовали не летать российскими авиалиниями по соображениям безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса страны Грант Шэппс.
По словам министра транспорта, Россия внесены в Cписок по безопасности воздушного движения страны из-за того, что в РФ «активно продвигают небезопасные практики». В Список включаются иностранные авиакомпании, «не отвечающие международным стандартам безопасности».
Шэппс заявил, что больше нельзя полагаться на безопасность полетов российских самолетов.
Из-за конфликта на территории Украины Евросоюз с конца февраля запретил поставки в РФ запчастей для самолетов, а также страховых услуг.
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