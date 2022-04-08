Британцам рекомендовали не летать российскими авиалиниями из-за вопроса безопасности

Британским гражданам рекомендовали не летать российскими авиалиниями по соображениям безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса страны Грант Шэппс.

По словам министра транспорта, Россия внесены в Cписок по безопасности воздушного движения страны из-за того, что в РФ «активно продвигают небезопасные практики». В Список включаются иностранные авиакомпании, «не отвечающие международным стандартам безопасности».

Шэппс заявил, что больше нельзя полагаться на безопасность полетов российских самолетов.

Из-за конфликта на территории Украины Евросоюз с конца февраля запретил поставки в РФ запчастей для самолетов, а также страховых услуг.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияАэрофлот
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