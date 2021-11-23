Трунов обвинил Pussy Riot в тренде «обнаженки» у храмов

Акция в храме Христа Спасителя в 2012 году стала создала опасный прецедент, так как участников признали героями, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Это началось в 2012 году, это хулиганская акция в храме Христа Спасителя. Девушки, которые провели эту акцию, получили два года по статье хулиганства. Они были признаны узницами совести, получили премию мира имени Джона Леннона, вошли в топ-100 наиболее влиятельных людей в современном искусстве, вошли в рейтинг ста самых влиятельных мыслителей. Из них сделали культ, это такой заразный пример», - отметил Трунов.

Политическая акция в храме Христа Спасителя, которую провели участницы феминистской панк-группы Pussy Riot в 2012 году, и «голые» фотографии на фоне храмов от блогеров являются абсолютно разными явлениями, заявила активистка, участница группы Pussy Riot Мария Алёхина в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

