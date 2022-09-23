Трунов: Человек с антивоенной позицией может попросить оставить его на гражданской службе

Президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук напомнил, что такое право закреплено в 59 статье Конституции РФ.

Согласно Конституции, гражданин может попросить заменить военную службу на гражданскую, если это противоречит его убеждениям, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«У нас есть 59 статья Конституции, которая говорит о том, что гражданин в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской. Конституция – это вершина нашего права, для ее пересмотра нужен референдум, сейчас мы не можем лишить наших граждан этого права», - отметил он.

Ранее Игорь Трунов в пресс-центре НСН анонсировал открытие горячей линии по вопросам частичной мобилизации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:КонституцияМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры