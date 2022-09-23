Трунов: Человек с антивоенной позицией может попросить оставить его на гражданской службе
Президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук напомнил, что такое право закреплено в 59 статье Конституции РФ.
Согласно Конституции, гражданин может попросить заменить военную службу на гражданскую, если это противоречит его убеждениям, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«У нас есть 59 статья Конституции, которая говорит о том, что гражданин в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской. Конституция – это вершина нашего права, для ее пересмотра нужен референдум, сейчас мы не можем лишить наших граждан этого права», - отметил он.
Ранее Игорь Трунов в пресс-центре НСН анонсировал открытие горячей линии по вопросам частичной мобилизации.
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