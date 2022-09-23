Трунов: Человек с антивоенной позицией может попросить оставить его на гражданской службе

Согласно Конституции, гражданин может попросить заменить военную службу на гражданскую, если это противоречит его убеждениям, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«У нас есть 59 статья Конституции, которая говорит о том, что гражданин в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской. Конституция – это вершина нашего права, для ее пересмотра нужен референдум, сейчас мы не можем лишить наших граждан этого права», - отметил он.

Ранее Игорь Трунов в пресс-центре НСН анонсировал открытие горячей линии по вопросам частичной мобилизации.

