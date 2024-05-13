Труднее снять: «Уголовка» не помешает хозяевам сдавать квартиры «только славянам»
Ирина Радченко заявила НСН, что сайты блокируют объявления с пометками о национальности, но на практике подобное встречается все чаще.
Сайты, которые рекламируют недвижимость, блокируют объявления, которые содержат пометки о национальности, но хозяева квартир все равно умудряются сдавать помещения «только славянам», заявила в интервью НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Солнцевский суд Москвы признал запрещенными к распространению некоторые объявления в интернете, содержащие в качестве условия пометку «только для славян». Они «незаконны и противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общество и государства», сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Тех, кто размещает такие объявления, ждет уголовная ответственность, добавили в суде.
«Такая норма действует уже давно, на сайтах, которые рекламируют недвижимость, еще год назад была принята такая норма. Площадки отказываются указывать гендерные или национальные особенности из-за страха попасть под судебное расследование. Но это не мешает хозяевам квартир, которые сдают свое помещение. В этом вопросе ничего не поменялось, наоборот, после трагедии в «Крокусе» ухудшилось. Снять квартиру таджикам сейчас стало еще труднее. Объявлений больше не стало, сайты запрещают эти объявления давать, площадки будут и дальше блокировать подобные объявления. Но на практике от этого таджикам легче не будет, подобные ужесточения никак не повлияют», - рассказала она.
Граждане Таджикистана сталкиваются с многочисленными отказами во въезде в Россию, сообщило Министерство иностранных дел республики. До этого СМИ писали об отъезде таджиков из России на фоне массовых проверок после теракта в «Крокусе».
При этом эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил «Радиоточке НСН», что никаких жалоб от граждан Таджикистана из-за проблем на въезде в Россию не поступало.
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