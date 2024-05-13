Труднее снять: «Уголовка» не помешает хозяевам сдавать квартиры «только славянам»

«Такая норма действует уже давно, на сайтах, которые рекламируют недвижимость, еще год назад была принята такая норма. Площадки отказываются указывать гендерные или национальные особенности из-за страха попасть под судебное расследование. Но это не мешает хозяевам квартир, которые сдают свое помещение. В этом вопросе ничего не поменялось, наоборот, после трагедии в «Крокусе» ухудшилось. Снять квартиру таджикам сейчас стало еще труднее. Объявлений больше не стало, сайты запрещают эти объявления давать, площадки будут и дальше блокировать подобные объявления. Но на практике от этого таджикам легче не будет, подобные ужесточения никак не повлияют», - рассказала она.

Граждане Таджикистана сталкиваются с многочисленными отказами во въезде в Россию, сообщило Министерство иностранных дел республики. До этого СМИ писали об отъезде таджиков из России на фоне массовых проверок после теракта в «Крокусе».

При этом эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил «Радиоточке НСН», что никаких жалоб от граждан Таджикистана из-за проблем на въезде в Россию не поступало.

