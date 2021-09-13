Труд российских педагогов оплатят в рамках эксперимента

Эксперимент пройдет по распоряжению кабмина РФ. В его рамках будет установлен новый порядок определения должностных окладов и составлен перечень дополнительных выплат, с размерами и условиями их назначения. В настоящее время в разных субъектах за одни и те же обязанности педагоги получают зарплату, которая может отличаться в 5-6 раз.

Эксперимент будет проводиться Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях, а также в Мордовии - в дошкольных образовательных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях и организации дополнительного образования.

Эксперимент начнется в мае 2022 года и продлится год. В нем будут участвовать педагоги из числа профессорско-преподавательского состава.

Сегодня средняя зарплата учителей составляет 45 тыс. 832 рубля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать оплату труда российских педагогов. При этом глава государства не стал вдаваться в детали, чтобы не пугать «коллег из правительства».

