Путин пообещал повысить зарплаты учителям
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать оплату труда российских педагогов, сообщает РИА Новости.
В ходе онлайн-встречи с учителями и учениками глава государства рассказал, что в этом направлении «есть определенные планы, которые надо реализовывать», но с учётом «бюджетных возможностей». При этом президент не стал вдаваться в детали, чтобы не пугать «коллег из правительства».
Ранее Владимир Путин согласился с предложением объявить в России Год педагога, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Собянин: Донорами плазмы для лечения COVID-19 стали более 25 тысяч москвичей
- Путин пообещал повысить зарплаты учителям
- Лидер антиталибской коалиции оценил вероятность войны в Панджшере
- Путин согласился с идеей объявить в России Год педагога
- Около тысячи человек получили разрешение на въезд в РФ из Афганистана
- Семин усмотрел угрозу российским футболистам в отмене лимита легионеров
- Учёный заявил о грядущем появлении нового «суперкоронавируса»
- Лавров назвал плачевным состояние отношений России и ЕС
- Песков назвал весьма высокой террористическую угрозу в Афганистане
- Умер основатель группы UB40 Брайан Треверс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru