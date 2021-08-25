Путин пообещал повысить зарплаты учителям

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать оплату труда российских педагогов, сообщает РИА Новости.

В ходе онлайн-встречи с учителями и учениками глава государства рассказал, что в этом направлении «есть определенные планы, которые надо реализовывать», но с учётом «бюджетных возможностей». При этом президент не стал вдаваться в детали, чтобы не пугать «коллег из правительства».

Ранее Владимир Путин согласился с предложением объявить в России Год педагога, сообщает телеканал «360».

