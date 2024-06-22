«Троицу» Андрея Рублева доставили к Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде

В 1929 году «Троицу» передали в Государственную Третьяковскую галерею. В 2022 году святыню вернули в лавру, но через некоторое время забрали обратно — уже на реставрацию: эксперты настояли, что икона неправильно хранилась и получила повреждения. Впоследствии «Троицу» установили в храме Христа Спасителя, договорившись о последующей передаче в лавру.



В лавре икону поместят в специальный киот, оснащенный системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.

В мероприятии принимает участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он постановил именовать 22 июня праздником принесения «Троицы», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

