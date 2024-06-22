«Троицу» Андрея Рублева доставили к Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде

В канун праздника Святой Троицы икона «Троица» кисти Андрея Рублева (XV век) вернулась в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Перевозка иконы из храма Христа Спасителя заняла около двух часов 45 минут, пишут СМИ.

Икону «Троица» Андрея Рублева временно перевезут в Троице-Сергиеву лавру

В 1929 году «Троицу» передали в Государственную Третьяковскую галерею. В 2022 году святыню вернули в лавру, но через некоторое время забрали обратно — уже на реставрацию: эксперты настояли, что икона неправильно хранилась и получила повреждения. Впоследствии «Троицу» установили в храме Христа Спасителя, договорившись о последующей передаче в лавру.

В лавре икону поместят в специальный киот, оснащенный системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.

В мероприятии принимает участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он постановил именовать 22 июня праздником принесения «Троицы», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ЦерковьРелигия

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