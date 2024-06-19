Икону «Троица» Андрея Рублева временно перевезут в Троице-Сергиеву лавру
Шедевр ХV века, икону «Троица» или «Гостеприимство Авраама» Андрея Рублева временно из храма Христа Спасителя отправят в Троицкий храм Троице-Сергиевой лавры, где икона находилась до Великой Октябрьской революции на время праздника Троицы. В этом году он приходится на 23 июня, передает ТАСС.
Святыня Русской православной церкви будет во время перевозки находится в новой специальной капсуле, заявил генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.
«Уникальная капсула будет поддерживать внутри весь функционал по температурно-влажностному режиму и работы с точки зрения безопасности», - отметил он.
Сергеев рассказал, что прежние капсулы не обладали таким мощным техническим оснащением.
Ранее глава Минкульта Ольга Любимова рассказала о планах реставрации иконы «Троица», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru