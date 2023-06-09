Глава Минкульта рассказала о планах реставрации иконы «Троица»

По словам главы Минкульта, специалисты будут следить за состоянием иконы в храме, а позже направят ее на реставрацию в центр имени Грабаря.

«Будет научный совет, параллельно нужно изготовить совершенно другого рода капсулу — еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа. Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты. Потом планируется передача образа в Троице-Сергиеву Лавру. Там есть музей — то есть, обращаю ваше внимание, "Троица" остается в государственной коллекции», — подчеркнула Любимова.

Как отметила министр, церковь согласна с тем, что икона перейдет в «ответственное пользование» внутри музейного сообщества.

Любимова не стала говорить о точных сроках реставрации, однако указала, что этот процесс будут последовательно освещать.

Икону «Троица» 4 июня доставили в храм Христа Спасителя, образ, установленный в специальной капсуле, будет доступен для преклонения прихожан до 18 июня, отмечает телеканал «360».

