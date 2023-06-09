Глава Минкульта рассказала о планах реставрации иконы «Троица»
Икона «Троица» Андрея Рублева, перенесенная из Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя, будет отреставрирована. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью Известиям.
По словам главы Минкульта, специалисты будут следить за состоянием иконы в храме, а позже направят ее на реставрацию в центр имени Грабаря.
«Будет научный совет, параллельно нужно изготовить совершенно другого рода капсулу — еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа. Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты. Потом планируется передача образа в Троице-Сергиеву Лавру. Там есть музей — то есть, обращаю ваше внимание, "Троица" остается в государственной коллекции», — подчеркнула Любимова.
Как отметила министр, церковь согласна с тем, что икона перейдет в «ответственное пользование» внутри музейного сообщества.
Любимова не стала говорить о точных сроках реставрации, однако указала, что этот процесс будут последовательно освещать.
Икону «Троица» 4 июня доставили в храм Христа Спасителя, образ, установленный в специальной капсуле, будет доступен для преклонения прихожан до 18 июня, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минкульта рассказала о планах реставрации иконы «Троица»
- В ЛДПР захотели назвать партию в честь Жириновского
- Аксенов заявил, что цели спецоперации будут скорректированы
- Россия уничтожила более 50 единиц украинской бронетехники
- СМИ: российский Ка-52 отразил 18 ракет за вылет
- Американский журналист Карлсон выпустил второй эпизод своего нового шоу
- В США конгрессвумен призвала отправить Байдена за решетку
- Бах и Макрон обсудили вопрос допуска российских атлетов
- В России импортозаместили фильтры для самолетов
- Трамп заявил, что его вызвали в суд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru