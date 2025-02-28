Троих подозреваемых из «Макфы» задержали за покушение на получение взятки

Трое должностных лиц АО «Макфа» задержаны по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере, возбуждены уголовные дела, сообщили РИА Новости в Следственном комитете (СК) РФ.

В ведомстве уточнили, что директора по закупкам и начальника службы закупа зерна АО «Макфа» подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере, в отношении них возбуждены уголовные дела. Речь идет о 16 млн рублей.

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Также возбуждено уголовное дело в отношении менеджера службы закупа зерна, который подозревается в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, подозреваемые с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года планировали получить взятку за подписание договоров на поставку пшеницы, однако были задержаны правоохранителями после передачи первой части суммы в миллион рублей.

Ранее правоохранители задержали по подозрению в получению взятки чиновника правительства Рязанской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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