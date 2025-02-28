Троих подозреваемых из «Макфы» задержали за покушение на получение взятки

Также возбуждено уголовное дело в отношении менеджера службы закупа зерна, который подозревается в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, подозреваемые с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года планировали получить взятку за подписание договоров на поставку пшеницы, однако были задержаны правоохранителями после передачи первой части суммы в миллион рублей.

Ранее правоохранители задержали по подозрению в получению взятки чиновника правительства Рязанской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

