СМИ: Экс-замглавы Минтранса Чалика задержали по делу о растрате

После следственных мероприятий Чалика доставили в Юго-западный следственный отдел на транспорте для допроса, затем он был помещен на 48 часов в изолятор временного содержания.

По версии следствия, в прошлом году Чалик систематически незаконно выписывал себе премии к заработной плате в размере 750 тысяч рублей. Так, за период с апреля по сентябрь 2024 года он незаконно присвоил себе почти 4,2 млн рублей. Деньги принадлежали ГосНИИ ГА.

Экс-замминистра транспорта на допросе частично признал свою вину, однако не согласился с предъявленной ему суммой. Следователи 27 февраля будут ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства этого региона в Москве Кирилла Бочарова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

