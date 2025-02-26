СМИ: Экс-замглавы Минтранса Чалика задержали по делу о растрате
Бывшего заместителя министра транспорта России Игоря Чалика задержали по делу о растрате. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.
Чалика задержали в квартире на Софийской набережной. Накануне правоохранители провели по этому делу масштабные обыски.
После следственных мероприятий Чалика доставили в Юго-западный следственный отдел на транспорте для допроса, затем он был помещен на 48 часов в изолятор временного содержания.
По версии следствия, в прошлом году Чалик систематически незаконно выписывал себе премии к заработной плате в размере 750 тысяч рублей. Так, за период с апреля по сентябрь 2024 года он незаконно присвоил себе почти 4,2 млн рублей. Деньги принадлежали ГосНИИ ГА.
Экс-замминистра транспорта на допросе частично признал свою вину, однако не согласился с предъявленной ему суммой. Следователи 27 февраля будут ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства этого региона в Москве Кирилла Бочарова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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