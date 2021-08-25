Трое взрослых и ребенок пропали под Хабаровском
Пожилая пара и мужчина с ребенком из Комсомольска-на-Амуре пропали во время сплава на байдарках в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.
Туристы, в том числе ребенок 2009 года рождения отправились на реку Горин в Солнечный район. 22 августа - в установленный срок - они не вышли на связь. В настоящее время ведутся поисковые работы.
По словам супруги одного из мужчин, команда отправилась сплавляться на двух байдарках еще 12 августа. Женщина обратилась в правоохранительные органы.
У туристов не было с собой спутникового телефона, а сотовая связь в тех местах отсутствует.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Трое взрослых и ребенок пропали под Хабаровском
- Разведка США рассказала о происхождении коронавируса
- Врач рассказал, можно ли похудеть с помощью арбуза
- Запуска первой «Ангары» с «водородным» разгонным блоком состоится в 2027 году
- Перечислены главные угрозы для накоплений россиян в 2021 году
- Счетная палата пересчитала российских пенсионеров
- Вильфанд предупредил о первых заморозках
- При пожаре в жилом доме в Ставрополье пострадали четыре человека
- Госдолг России за первое полугодие превысил 20 трлн рублей
- Рогозин: «Морской старт» - неудачный пример частной космонавтики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru