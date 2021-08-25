Трое взрослых и ребенок пропали под Хабаровском

Пожилая пара и мужчина с ребенком из Комсомольска-на-Амуре пропали во время сплава на байдарках в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

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Туристы, в том числе ребенок 2009 года рождения отправились на реку Горин в Солнечный район. 22 августа - в установленный срок - они не вышли на связь. В настоящее время ведутся поисковые работы.

По словам супруги одного из мужчин, команда отправилась сплавляться на двух байдарках еще 12 августа. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

У туристов не было с собой спутникового телефона, а сотовая связь в тех местах отсутствует.

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ФОТО: пресс-служба управления МЧС по КЧР
ТЕГИ:Хабаровский КрайТуристыМЧС РФ
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