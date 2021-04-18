В Рязанской области спасли унесенных течением участников сплава по Оке

27 участников сплава по реке Ока в Рязанской области, которым сильный ветер помешал завершить путешествие, спасены, сообщает региональное ГУ МЧС.

На реке Чульман в Якутии спасены 68 туристов, участвующих в сплаве

17 апреля спасателям поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Шумашь на разливе реки проходит сплав на сап-серфинге группы людей. Во время мероприятия усилился ветер и участников сплава начало сносить вниз по течению реки.

Когда люди поняли, что сами выбраться не смогут, они причалили к небольшому кусту на воде и стали ждать помощи. К месту были направлены спасатели. Выяснилось, что «людей разбросало на большой дистанции друг от друга». Все 27 человек были спасены и доставлены на берег. Пострадавших нет.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
ТЕГИ:МЧС
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