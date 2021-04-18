В Рязанской области спасли унесенных течением участников сплава по Оке

17 апреля спасателям поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Шумашь на разливе реки проходит сплав на сап-серфинге группы людей. Во время мероприятия усилился ветер и участников сплава начало сносить вниз по течению реки.

Когда люди поняли, что сами выбраться не смогут, они причалили к небольшому кусту на воде и стали ждать помощи. К месту были направлены спасатели. Выяснилось, что «людей разбросало на большой дистанции друг от друга». Все 27 человек были спасены и доставлены на берег. Пострадавших нет.

