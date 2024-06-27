Трое пострадавших в Дагестане полицейских продолжат лечение в клиниках Москвы

Трое раненых в результате терактов в Дагестане продолжат лечение в московских клиниках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил омбудсмен республики Запир Алхасов.

По его словам, специальный самолет с тремя сотрудниками правоохранительных органов приземлился в Москве. Алхасов подчеркнул, что пострадавшие будут продолжать лечение в федеральных ведомственных клиниках под пристальным наблюдением врачей.