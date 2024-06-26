Семьи погибших при теракте в Дагестане получат по 5 млн рублей дополнительно
26 июня 202413:18
Cемьи погибших при теракте в Дагестане дополнительно получат по пять млн рублей. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Госдумы РФ от республики Хизри Абакаров.
По его словам, средства намерен выплатить сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.
«Сулейман намерен выплатить семьям погибших по пять млн рублей... Материальную помощь получат и раненые», - уточнил парламентарий.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что родственники погибших в результате терактов получат по млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru