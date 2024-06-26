Семьи погибших при теракте в Дагестане получат по 5 млн рублей дополнительно

Cемьи погибших при теракте в Дагестане дополнительно получат по пять млн рублей. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Госдумы РФ от республики Хизри Абакаров.

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По его словам, средства намерен выплатить сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.

«Сулейман намерен выплатить семьям погибших по пять млн рублей... Материальную помощь получат и раненые», - уточнил парламентарий.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что родственники погибших в результате терактов получат по млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:КомпенсацияТерактДагестанСулейман Керимов

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