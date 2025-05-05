Трое полицейских погибли в результате перестрелки в Махачкале
Трое сотрудников полиции погибли во время нападения на наряд ДПС в Махачкале, сообщили в МВД по Дагестану.
Уточняется, что 5 мая, примерно в 14.20, неизвестные напали на сотрудников ДПС. Жертвами нападения стали трое полицейских.
Преступники скрылись на служебном автомобиле. В городе введен план «Перехват», ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших.
Ранее глава региона Сергей Меликов сообщил, что перестрелка в Махачкале началась из-за отказа пассажиров автомобиля остановиться на просьбу сотрудников МВД, после чего злоумышленники открыли огонь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru