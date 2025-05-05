Трое полицейских погибли в результате перестрелки в Махачкале

Трое сотрудников полиции погибли во время нападения на наряд ДПС в Махачкале, сообщили в МВД по Дагестану.

Уточняется, что 5 мая, примерно в 14.20, неизвестные напали на сотрудников ДПС. Жертвами нападения стали трое полицейских.