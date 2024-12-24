Трое осуждённых сбежали из исправительного центра в Нижнем Тагиле
Три человека, осужденных к принудительным работам, сбежали из исправительного центра в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил RT со ссылкой на региональный ГУФСИН.
В ведомстве уточнили, что заключенным удалось совершить побег через окно.
Сейчас проводятся розыскные мероприятия.
По данным Telegram-канала SHOT, все произошло накануне вечером. Отсутствие нарушителей заметили только в десятом часу.
Ранее в Барнауле задержали сбежавшего заключенного, который ранил в голову сотрудника управления федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Алтайскому краю при попытке его задержания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru