Трое осуждённых сбежали из исправительного центра в Нижнем Тагиле

Три человека, осужденных к принудительным работам, сбежали из исправительного центра в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил RT со ссылкой на региональный ГУФСИН.

В ведомстве уточнили, что заключенным удалось совершить побег через окно.

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Сейчас проводятся розыскные мероприятия.

По данным Telegram-канала SHOT, все произошло накануне вечером. Отсутствие нарушителей заметили только в десятом часу.

Ранее в Барнауле задержали сбежавшего заключенного, который ранил в голову сотрудника управления федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Алтайскому краю при попытке его задержания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПобегТюрьма

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