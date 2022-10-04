В Саратове четыре человека госпитализированы с отравлением угарным газом

Четыре человека госпитализированы с отравлением угарным газом после пожара в общежитии Саратовского государственного медицинского университета. Об этом сообщает РАИ Новости.

Состояние пострадавших не уточняется.

Сообщение о пожаре поступило вечером во вторник. Возгорание произошло на 3-ем этаже пятиэтажного здания. Находившиеся в общежитии люди были эвакуированы.

Причины пожара устанавливаются.

