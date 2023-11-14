Трихолог назвала плохие виды зимних шапок
Трихолог Татьяна Егорова в разговоре с «ФедералПресс» назвала виды головных уборов, которые не стоит носить зимой.
В первую очередь, шапка не должна сильно сдавливать голову и плотно на ней сидеть, сказала Егорова. Причиной тому является перекрытие поступления крови и питательных веществ к луковицам волос, а тугая резинка может стать причиной головных болей.
Также плохи шапки, которые сделаны полностью из синтетики, отметила трихолог. Этот вид ткани не дает циркулировать воздуху, из-за чего под шапкой может создаваться парниковый эффект, и голова будет потеть.
Врач советует при не самой низкой температуре за окном выбирать легкие головные уборы, чтобы кожа головы могла свободно дышать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru