Три заболевших коронавирусной инфекцией в Москве проходят лечение в стационарах

В Москве 9 марта зафиксированы три новых случая COVID-17, всего пациентов с коронавирусом в столице девять. Один уже выписан из больницы после успешного лечения, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По официальным данным, трое зарегистрированных в воскресенье пациентов с коронавирусом помещены в изолированные боксы. Двое из них госпитализированы в инфекционную больницу №1, один – в больничный комплекс в Коммунарке.

Здоровье двоих пациентов не вызывает беспокойства, одна женщина находится в состоянии средней тяжести. С ней работает бригада врачей.

Отмечается, что все пациенты получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Также установлена большая часть людей, контактировавших с заболевшими, у всех взяты пробы для исследований.

Уточняется, что все заболевшие вернулись в Москву из Италии. Они летели рейсами SU 2417 Милан – Москва (26.02.2020) и DP 804 Бергамо – Москва (01.03.2020). Власти столицы рекомендуют всем пассажирам этих рейсов не выходить на улицу и не посещать больницу или поликлинику, обратиться в скорую помощь по телефону 103, чтобы медработники взяли пробы для анализа и провели медосмотр.

Напоминаем, что 5 марта Указом Мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска – приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Общее количество заболевших COVID-17, в соответствии с подтвержденными данными, 9 марта достигло 20 человек.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса. Он призвал россиян следовать рекомендациям врачей и брать больничный при первой необходимости.

