Три сестры и их сгоревший дом

Все началось с того, что жительница поселка Полетаево Челябинской области Наталья Галеева пожаловалась на то, что чиновники якобы необоснованно лишили ее опекунства над тремя племянницами. Она считает, что детей забрали, чтобы не выдавать полагающееся по закону жилье. История получила огласку благодаря депутату Госдумы Сергею Шаргунову, который написал об этом в соцсетях и направил депутатский запрос. Он утверждал, что одну из сестер, изъятых у Галеевой, довели практически до полусмерти в реабилитационном центре в Копейске. Для спасения жизни девочки, которая страдает ДЦП, требуется операция.

А в пятницу случилось необратимое: дотла сгорел дом, где жила Наталья Галеева. Сгорел, как пишет Сергей Шаргунов, дотла. Ссылаясь на слова соседей, ставших очевидцами, он отмечает, что «пожар начался снаружи». В огне погиб гражданский муж Галеевой. Сама она в момент пожара дежурила в больнице, где работает санитаркой. Как раз утром 10 января Галеева должна была показывать дом журналистам, чтобы они могли убедиться в том, что изъятые из семьи девочки проживали в нормальных условиях.

Проверку обстоятельств пребывания 19-летней девушки-инвалида из Полетаево в реабилитационном центре в Копейске начал накануне Следственный комитет. В 2015 году девушка вместе с двумя сёстрами фактически осталась без родителей: отец попал в тюрьму, мать лишили родительских прав. Опеку над детьми оформила тётя, а в прошлом году девочек из семьи забрали якобы из-за необходимости предоставить квартиру старшей из сестер, - пишет «74.ru». Как заявила челябинскому интернет-изданию министр социальных отношений Ирина Буторина, детей забрали из-за того, что тётя ненадлежащим образом исполняла возложенные на неё обязательства.

Пожар в Полетаево не имеет криминальной подоплеки, - заявил в эфире НСН пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь. Он заверил, что Наталье Галеевой будет оказана вся необходимая помощь.

«По официальным данным МЧС, пожар произошел по причине неисправной электропроводки. Данные, которые предоставили нам в ГУ МВД по Челябинской области, также подтверждают, что пожар не имеет криминальной причины. Погорельцам будет оказана вся необходимая материальная помощь. Органы соцзащиты помогут Наталье Галеевой составить соответствующее заявление, постараются оформить акт в кратчайшие сроки. Кроме того, органы соцзащиты помогут в скорейшем восстановлении всех утраченных документов».

Говоря непосредственно об истории с изъятием из семьи Галеевой трех сестер, пресс-секретарь челябинского губернатора заверил НСН, что «дополнительная проверка будет проведена».

