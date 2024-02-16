Три российских банка перестали выдавать семейную ипотеку

Директор по развитию маркетплейса Сделка.рф Ольга Сидоренко рассказала, что по данным аналитиков платформы «Ак Барс» приостановил прием и подписание заявок по «Семейной ипотеке» с 12.02, с 15.02 «Уралсиб» приостановил выдачу кредитов по семейной ипотеке, а МКБ - по семейной и IТ-ипотеке.

По данным института развития ДОМ.РФ, Московский кредитный банк израсходовал лимит на выдачу «Семейной ипотеки» на 77,4%, «Уралсиб» - на 79,6%, «АкБарс» - на 93,3%.

Совокупный лимит на все банки на выдачу «Семейной ипотеки» на 8 февраля был израсходован примерно на 87,4%, следует из данных ДОМ.РФ.

Ранее стало известно, что правительство РФ намерено продлить семейную ипотеку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

