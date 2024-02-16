Три российских банка перестали выдавать семейную ипотеку
Банки «Уралсиб», «АкБарс» и Московский кредитный банк остановили выдачу «Семейной ипотеки», передает ТАСС.
Директор по развитию маркетплейса Сделка.рф Ольга Сидоренко рассказала, что по данным аналитиков платформы «Ак Барс» приостановил прием и подписание заявок по «Семейной ипотеке» с 12.02, с 15.02 «Уралсиб» приостановил выдачу кредитов по семейной ипотеке, а МКБ - по семейной и IТ-ипотеке.
По данным института развития ДОМ.РФ, Московский кредитный банк израсходовал лимит на выдачу «Семейной ипотеки» на 77,4%, «Уралсиб» - на 79,6%, «АкБарс» - на 93,3%.
Совокупный лимит на все банки на выдачу «Семейной ипотеки» на 8 февраля был израсходован примерно на 87,4%, следует из данных ДОМ.РФ.
Ранее стало известно, что правительство РФ намерено продлить семейную ипотеку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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