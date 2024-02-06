Российские банки в январе сократили выдачи ипотеки на 66%

В январе 2024 года банки выдали россиянам 828 млрд рублей кредитов, что на 42% меньше, чем в декабре прошлого года, подсчитали аналитики Frank RG.

Сильнее всех снижение затронуло ипотечные кредиты: в январе выдача ипотеки сократился на 66% по сравнению с предыдущим месяцем. В физических объемах выдача составила 274,9 млрд рублей. При этом эксперты отмечают, что в годовом выражении падение составило всего 3%.

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Ранее издание РБК со ссылкой на статистику «Дом.РФ» сообщило, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край вышли в лидеры среди российских регионов по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%. В Москве спрос упал на 36,2%, в Санкт-Петербурге — на 28,9%, в Краснодарском крае — на 16,6%.

Спад спроса на ипотеку объясняется уменьшением суммы кредита, увеличением минимального первоначального взноса и более тщательной проверкой клиентов банком, заявила «Радиоточке НСН» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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