Российские банки в январе сократили выдачи ипотеки на 66%

В январе 2024 года банки выдали россиянам 828 млрд рублей кредитов, что на 42% меньше, чем в декабре прошлого года, подсчитали аналитики Frank RG.

Сильнее всех снижение затронуло ипотечные кредиты: в январе выдача ипотеки сократился на 66% по сравнению с предыдущим месяцем. В физических объемах выдача составила 274,9 млрд рублей. При этом эксперты отмечают, что в годовом выражении падение составило всего 3%.