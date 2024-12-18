Три региона РФ хотят поучаствовать в эксперименте проверки полисов ОСАГО через камеры

Три российских региона - Московская, Свердловская и Волгоградская области - изучают возможности потоковой проверки полисов ОСАГО на дорогах через камеры, сообщил гендиректор АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС) Николай Галушин на семинаре страховых союзов для региональных журналистов.

Галушин отметил, что система наказания водителей за отсутствие полиса ОСАГО на основе данных камер видеофиксации нарушений должна полноценно заработать к концу 2026 года.

В Госдуме предложили изменить правила компенсационных выплат по ОСАГО

Так, он отметил, что технология работы «достаточно примитивна». Оно позволяет ежедневно выгружать из системы «НСИС» таблицу, в которой напротив номера автомобиля указан номер полиса.

Галушин добавил, что сейчас планируется провести эксперимент, без назначения штрафов. В «НСИС» уже поступили запросы на участие от Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и от одного из операторов дорожных камер в Свердловской области, а также из Волгоградской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиОСАГОКамеры

Горячие новости

Все новости

партнеры