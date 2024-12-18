Три региона РФ хотят поучаствовать в эксперименте проверки полисов ОСАГО через камеры

Три российских региона - Московская, Свердловская и Волгоградская области - изучают возможности потоковой проверки полисов ОСАГО на дорогах через камеры, сообщил гендиректор АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС) Николай Галушин на семинаре страховых союзов для региональных журналистов.

Галушин отметил, что система наказания водителей за отсутствие полиса ОСАГО на основе данных камер видеофиксации нарушений должна полноценно заработать к концу 2026 года.