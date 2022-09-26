Три пункта пропуска на границе с Китаем закроются с 1 по 3 октября

В Приморском крае три автомобильных пункта пропуска между Россией и Китаем приостановят работу с 1 по 3 октября, сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

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В сообщении говорится, что речь идёт о ДАПП Полтавка, МАПП Краскино и ДАПП Турий Рог, которые «изменят график работы в связи с государственным праздником в Китае» - Днём образования Китайской Народной Республики.

Отмечается, что автомобильный пункт пропуска МАПП Пограничный и железнодорожные ЖДПП Пограничный и ЖДПП Махалино будут работать по стандартному графику.

Ранее в пресс-службе посольства КНР в России заявили об открытии авиасообщения между Санкт-Петербургом и китайским Чэнду, сообщают «Невские новости».

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