Три пункта пропуска на границе с Китаем закроются с 1 по 3 октября
В Приморском крае три автомобильных пункта пропуска между Россией и Китаем приостановят работу с 1 по 3 октября, сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.
В сообщении говорится, что речь идёт о ДАПП Полтавка, МАПП Краскино и ДАПП Турий Рог, которые «изменят график работы в связи с государственным праздником в Китае» - Днём образования Китайской Народной Республики.
Отмечается, что автомобильный пункт пропуска МАПП Пограничный и железнодорожные ЖДПП Пограничный и ЖДПП Махалино будут работать по стандартному графику.
Ранее в пресс-службе посольства КНР в России заявили об открытии авиасообщения между Санкт-Петербургом и китайским Чэнду, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- В Конгрессе США предварительно одобрили допросишь Украине в $12 млрд
- Глава Удмуртии: на место стрельбы в школе Ижевска полиция приехала через три минуты
- Сноуден получил российское гражданство
- Сбер перевел главный портал на сертификаты Минцифры
- ЕС не введёт потолок цен на российскую нефть
- Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно
- Минобороны: Ограничений на передвижение граждан из-за мобилизации нет
- Три пункта пропуска на границе с Китаем закроются с 1 по 3 октября
- ЕС выразил протест против партнерства Сербии с Россией
- ФСБ сообщила о пресечении «шпионской акции» японского консула во Владивостоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru