Ростуризм заявил об отсутствии ограничений по поездкам для россиян

Ограничения на зарубежные и внутренние поездки в связи с частичной мобилизацией в РФ не вводились. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Россияне в ожидании повесток. Как будет проходить частичная мобилизация?»

В своем телеграм-канале она написала, что если повестка из военкомата не была получена, то поездки не запрещаются.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Ростуризм
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