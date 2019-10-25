Три детских сада построят в ходе реновации в Фили-Давыдково

Проект планировки кварталов столичного района Фили-Давыдково предусматривает не только строительство жилых домов. Там должны появиться три детских сада, а также два корпуса школы. В настоящий момент проект проходит процедуру публичных слушаний.

Кроме того, зеленые зоны, расположенные в районе, объединят: благоустроенные территории вдоль улиц Олека Дундича, Пивченкова и Кастанаевской свяжут сетью пешеходных дорожек. Также в квартале построят новые детские и спортивные площадки, а на первых этажах жилых домов появятся магазины и дома быта, пишет АГН Москва.

Подробно изучить проект можно на экспозиции, которая открыта в районе Фили-Давыдково. Местные жители смогут задать вопросы проектировщикам, а также оставить свои предложения, касающиеся планировки квартала. Публичные слушания пройдут 29 октября.