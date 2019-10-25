Три детских сада построят в ходе реновации в Фили-Давыдково
Проект планировки кварталов столичного района Фили-Давыдково предусматривает не только строительство жилых домов. Там должны появиться три детских сада, а также два корпуса школы. В настоящий момент проект проходит процедуру публичных слушаний.
Кроме того, зеленые зоны, расположенные в районе, объединят: благоустроенные территории вдоль улиц Олека Дундича, Пивченкова и Кастанаевской свяжут сетью пешеходных дорожек. Также в квартале построят новые детские и спортивные площадки, а на первых этажах жилых домов появятся магазины и дома быта, пишет АГН Москва.
Подробно изучить проект можно на экспозиции, которая открыта в районе Фили-Давыдково. Местные жители смогут задать вопросы проектировщикам, а также оставить свои предложения, касающиеся планировки квартала. Публичные слушания пройдут 29 октября.
Напомним, ранее стало известно, что проект бюджета столицы на следующий год и плановый период 2021-2022 гг. предполагает увеличение норматива подушевого финансирования на школьника и дошкольника до 175 тыс. руб. и 185 тыс. руб. в год, соответственно. Об этом рассказал замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев.
Кроме того, он подчеркнул, что среди основных проблем, с которыми столкнулась столичная система образования в 2010 году, были сложности с доступностью дошкольного образования. По словам Антона Молева, тогда даже в возрасте пяти лет юный москвич мог не получить место в детском саду. Первоочередной была задача обеспечить местами всех маленьких жителей столицы в возрасте от трех до семи лет.
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