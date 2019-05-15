Три человека попали в больницу в ходе акции протеста в Екатеринбурге

Ранее сообщалось о более чем 20 задержанных в ходе митинга. Напомним, спор между жителями Екатеринбурга и властями возник 13 мая, в понедельник. Горожане выступили против возведения храма к 300-летию города на месте городского сквера у Театра драмы. Люди вышли на митинг, в ходе которого сломали забор, ограждающий место под стройку. Позднее в ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и пообещал стать посредником между недовольными гражданами и сторонниками стройки.

Подробнее о том, какие проблемные моменты в жизни Екатеринбурга вскрыла ситуация с храмом и сквером, читайте в материале НСН.

